Muinastulede öö toob Eestimaa randadesse taas sajad lõkked

Eestimaa randades süttivad laupäevaõhtusel päikseloojangul sajad lõkked, et tähistada muinastulede ööd – ühtlasi tähistatakse tänavu sellega ka saja päeva jäämist Soome Vabariigi sajanda sünnipäevani.

"Meie ülemerenaabrid tähistavad sel nädalavahetusel rohkearvuliste üritustega täpselt saja päeva jäämist Soome riigi 100. sünnipäevani," ütles üritust korraldava MTÜ Tuleranda eestvedaja Mairold Vaik pressiteate vahendusel. "Kutsun tänasel muinastulede ööl mõtlema meie parimatele naabritele – Soome riigi inimestele. Eestlased ja soomlased on muinastulede ööl mereäärseid lõkkeid koos süüdanud rohkem kui veerand sajandit. Lehvitame tänavu neile oma lõkete äärest ja kui võimalik, siis ka oma lipuga."

Vaik ütles, et tänavu ja tuleval aastal võiksid inimesed rõõmustada muinastulede ööl lõkete ääres koos kõikide lähinaabritega, kellel täitub lähema aasta jooksul oma riigi sünnist sada aastat.

"Järgmisel aastal tähistavad lisaks Eestile riigi 100. sünnipäeva ka Läti, Leedu ja Poola. Muinastulede öö ürituse mõte on lõkke ääres positiivsete mõtete jagamine ja mis saaks olla veel parem, kui ühel suvisel lõkkeõhtul üheskoos rõõmustada koos naabritega," selgitas Vaik. "Kutsume üles andma oma lõketest ja selle ümber toimuvast teada ka veebilehe www.muinastuled.ee vahendusel, kutsuge ka naaberriigi sõpru ja tuttavaid."

MTÜ Tuleranda eestvedamisel kutsutakse inimesi randadesse juba üheksandat korda. Muistsel ajal süüdati lõkked teadete edastamiseks kaugete vahemaade taha või tee näitamiseks merelolijatele. Kaasaegsete rannalõkete süütamise traditsioon sai üheaegselt alguse Eestis ja Soomes rohkem kui 25 aastat tagasi ja lõkkeüritust hakati kutsuma muinastulede ööks.

Tänavu detsembris 100-aastaseks saav Soome Vabariik korraldab sündmuste sarja "Sada päeva sajani ehk Nädalalõpp üheskoos" – seda 24.-27. augustini kõikjal Soomes ja mitmetes välisriikides. Muuhulgas toimub näiteks Finnish Your Dinner – pidulauad on kaetud ühtekokku kaheksas välisriigis ning on osa Soome 100. juubeliprogrammist. Tallinnas toimuvat korraldab Soome suursaatkond Eestis ja Soome välisministeerium.

Laupäeval loojub päike kell 20.41. Tuleranda soovitab oma lõkke asukohast ja selle juures toimuvast teada anda aadressil www.muinastuled.ee või ancientbonfires.eu

Kaardilt saab lõkkeikoonidele klikates teada, kus on lähim avalik lõkkeüritus. Kui ei ole soovi omaenda lõket süüdata, aga siiski on soov tuledeõhtust või selle juurde kuuluvast osa saada.

Ilmateate kohaselt soosib nädalavahetus üheskoos lõkete ääres viibimist. Kuid arvestada tuleb sellega, et kui rannas puhub väga tugev tuul, võiks pigem jätta lõkke tegemata.

Muinastulede öösse ei sobi taevalaternad, õhupallid ega ilutulestik.

Tähele tuleb panna mereäärseid kaitsealasid tähistavaid märke, kus lõkete tegemine on lubatud vaid kaitseala haldaja loal.

Vältida tuleb keskkonda risustavaid ja rahu rikkuvaid tegevusi, et massiürituste mõju loodusele ja ümbritsevale keskkonnale oleks minimaalne. Korraldajad loodavad, et pühapäeva hommikuks on võimalikult paljud sündmuspaigad sama näoga nagu enne üritust.

MTÜ Tuleranda tegevuse eesmärk on kutsuda inimesi mere äärde. Ühing soovib, et seejuures oleksid osalejad ka loodushoidlikud.