Rakvere linnuses toimus Eesti esimene õuduslaulupidu

Õuduste ööl on traditsiooniliselt kohal peata ratsanik, toimub nõiaprotsess ja nõia põletamine. Kõrtsimenüüst leiavad näljased toite nimega "Kassiliha varras", "Ämblikud", "Saatana silmamunad", "Rotiliha pirukas", joogiks pakutakse "Libahundi verd", vahendas "Aktuaalne kaamera".

Külastajajaid ootavad piinakamber, surmatuba ja põrgu.

"Meil on iga päev linnus avatud, aga enamuse ajast käivad inimesed siin päevasel ajal. Öine loss - see on hoopis teine asi, sellepärast alati, juba kümnendat aastat järjest me teeme lossi lahti öösel, kui ärkavad ellu vaimud, kummitused ja ammu surnud sõjamehed," rääkis Rakvere linnuse juht Kaidu Tiirik.

Tiirik selgitas, et esmakordselt toimuvast õuduslaulupeost on kavas tekitada traditsioon.