Ilus TIKS kolis Erinevate Tubade Klubisse vihma eest varju

Ürituse kestel, publiku ja esinejate ees ekraanil, valmib Kaspar Tamsalu poolt järgmise Tiksu plakati kujundus. "Igal aastal oleme vaikimisi Tiksu plakatitele välja mõelnud teema ning kuna seekordne peosarja hooaeg kattub Eesti 100. sünnipäevaga, sai selleks puhuks mõeldud teha uustõlgendusi tuntud ja vähem tuntud Eesti kunstnike loomingust viimasest sajandist," selgitas Tamsalu ja tõi välja, et praegu on lõikelauale juba sattunud teiste seas nii Wiiralt, Concordia Klar kui Elmar Kits. "Viimane Ilus Tiks plakat on Vive Tolli "Lava" interpretatsioon."

Muusika ning kunsti kõrval on sel korral Ilus TIKS peol oluline osa ka tantsul. Kohale tulevad tantsijad vend-õde Edgar ja Marta Vunsh, Julia Koneva ja Johhan Rosenberg. Edgar Vunsh ütles, et plaanivad õgae koos teha lihtsalt freestyle'i ning tantsida seal, kus tahavad. "Kord laval, kord rahva seas," ütles ta ja kinnitas, et ootused on lihtsalt tantsida ja hästi aega veeta.

Muusikat mängivad Ilus TIKS peol eestvedajad Peeter Ehala ja Sander Mölder ning ürituse Ilus Hetk DJ-d Liisi Voolaid ja Girti Suun.

Ilus TIKS pidu algab Erinevate Tubade Klubis kell 23. Erinevate Tubade Klubis kehtib range vahetusjalanõu poliitika, seega võta kaasa isiklikud vahetusjalatsid või sahista mõnusalt sussidega, mis seal juba ees ootavad.