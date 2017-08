ERR.ee video | Kalmeti kõrval hakkab R2 "Hommikut!" juhtima Kamlat

Kamlat rääkis ERR Menule, et hommikusaated ei ole üle maailma väga läbimurdelised, idee on ikkagi selles, et saatejuhtide vahel keemia töötab ja ülejäänud asjad tulevad juurde. "Me hakkame tegema väga lõbusat ja meeldivat hommikuärkmise saadet, kus on väga palju head muusikat ja kust kuuleb ka uudiseid, aga ainult neid, mida tahad kuulda," ütles Kalmet.

Omalt poolt antakse parim, et inimesed saaksid hea tujuga üles ärgata ning tõsisemaid teemasid võivad Kamlati sõnul kõik juba päeva jooksul mujalt lugeda.

Sügisest tuleb Raadio 2 täiesti uue uudistesaatega ning saatejuhtidega hakkab stuudios olema uudistetoimetaja Janet Õunapuu.