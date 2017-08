Cartooni endiste liikmetega värske koosseis Lemon Fight avaldas esmasingli

Galerii: Tallinnas startis retrofestival We Love The 90s

TAB 2017 teema on sel korral bioTallinn, mis seab küsimuse alla arusaamad loodusliku ja tehisliku piiridest. Antud fotovõistlus on inspireeritud samast ideest - selmet käsitleda loodust tasakaalus süsteemina, mida inimtegevus häirib ja lõhub, oletab bioTallinn, et loodust kui sellist ei ole olemas.

Galerii: Tallinnas startis retrofestival We Love The 90s

Loole on oma hääle andnud Rogelio Douglas Jr. Loo video on produtseerinud Josh Twist.

Sel nädalal oma laialiminekust teatanud Cartooni liikmed Joosep ja Ago tegid koos Mihkel Sillaotsaga uue kollektiivi nimega Lemon Fight, mis avaldas debüütsingli "I Got Time For You".

