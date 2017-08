Viimsi vald saadab neljalapselise pere Pranglile elama

"Lapsena unistasin üksikule saarele kolimisest, nüüd kolin küll saarele, aga mitte üksikule, vaid Pranglile ja koos perega. Prangli saar on parajalt suur, piisav omaetteolemiseks, on rahu, privaatsust ja vaikust. Aga samas on olemas kool ja lapsesõbralik elukeskkond," ütles pereisa Gunnar Proover. "Soovime oma lastele rahulikku keskkonda. Kuulasime abikaasaga raadiosaadet Prangli koolist ning see jättis väga hea mulje, meile meeldis õpetajate sõbralikkus. Tore on ka see, et õed-vennad saavad koos koolis käia," lisas ta.

Pereisa kinnitusel armastatakse kogu perega looduses viibida ja linde vaadelda. "Abikaasa ja tütar soovivad kohalikku käsitööd tegema õppida. Meie soov on tänapäeva kiire elurütmi juures kogeda midagi teistsugust," ütles Proover.

Prangli saarevanem Terje Lilleoks ütles, et huvi üleskutse vastu oli üllatavalt suur, kokku laekus 30 sooviavaldust.. "Valisime valdavalt selle järgi, kas pere oli saarele kolimise enda jaoks läbi mõelnud: mida hakkavad vanemad tegema, kuidas saab pere hakkama. Pere käis Pranglil ka oma tulevast elupaika vaatamas ning tundus, et neile sobis. Perekond Proover Pärnumaalt on suur ja toimekas, väga armas ja ühtehoidev. Pereisa Gunnar loodab peatselt uuendada oma laevanduse paberid, et Wrangö peale tööle minna," lisas Lilleoks.

Viimsi abivallavanem Jan Trei peab üleskutset Pranglisse noorel perel elama tulla igati kordaläinuks. "Sõlmimise maja üürilepingu esialgu üheks aastaks, et pere, vald ja saarerahvas vastastikuses sobivuses kinnitust saaks," ütles Trei.

Pranglisse kolival noorel perel on kolm poissi ja üks tüdruk, kolm last käivad koolis ja pere kolmas laps läheb kohe esimesse klassi. "Mul on väga hea meel, et Pranglil kool saab korraga juurde kolm uut õpilast ning saar kaks toimekat täiskasvanut. 1. septembril heliseb koolikell Prangli juba kogunisti kaheksale õpilasele. Noor, särav ja aktiivne pere annab lootust uuteks tuulteks saarel pikemaks ajaks ning lähitulevikus võib sarnast üleskutset Prangli saarele elama tulla uuesti korrata," arvas Trei.

Viimsi vald asub Harjumaal Tallinna linna, Maardu linna ja Jõelähtme valla naabruses. Viimsi valla pindala on 73 ruutkilomeetrit, vallas on ligi 19 260 elanikku. Viimsi vallas on kaks alevikku, 20 küla ning 15 saart, neist suuremad on Naissaar ja Prangli. Prangli saar on 6,44 ruutkilomeetrise pindalaga saar Soome lahes Viimsi poolsaarest kirdes, Leppeneeme sadamast tunnise meresõidu kaugusel. Prangli on Eesti kõige põhjapoolsem aastaringse asustusega saar. Kolme küla peale kokku on Pranglil elanikke ligi sada.