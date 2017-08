Tallinna loomaaia pisike ninasarvik sai nimeks Kibeta

Galerii: Tallinnas startis retrofestival We Love The 90s

Galerii: Tallinnas startis retrofestival We Love The 90s

TAB 2017 teema on sel korral bioTallinn, mis seab küsimuse alla arusaamad loodusliku ja tehisliku piiridest. Antud fotovõistlus on inspireeritud samast ideest - selmet käsitleda loodust tasakaalus süsteemina, mida inimtegevus häirib ja lõhub, oletab bioTallinn, et loodust kui sellist ei ole olemas.

Galerii: Tallinnas startis retrofestival We Love The 90s

Ninasarvikule nime leidmiseks korraldas loomaaed konkursi, millest võttis osa ligi 1700 loomaaia külastajat. Külastajate pakutud nimede hulgast valis sobiva nime välja kaheksaliikmeline komisjon. Nime valides lähtuti asjaolust, et see kannaks endas killukest Aafrikast, sarnaseks vanemate nimele ning oleks rahvusvaheliselt arusaadav.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel