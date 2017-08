Maarja Merivoo-Parro: bändisärgid kannavad armastuse sõnumit

Täna toimub teine bändisärgipäev, tänavu on ettevõtmine rahvusvaheline, eestlaste algatusega on liitunud ka Läti raadiojaam Pieci.

"See sõnum on väga selge ja otsene, see on armastuse sõnum. Inimesed kannavad reeglina ainult nende bändide särki, kelle loomingut nad austavad, see looming teeb neile rõõmu. See tekst, sõnum või pilt, mis sul rinna peal on, annab märku, mis sulle korda läheb," selgitas Raadio 2 saatejuht Maarja Merivoo-Parro, miks ta traditsiooni eelmisel aastal algatas.

Päeva tähistamiseks on Raadio 2 pannud kokku lõbusa eriprogrammi. Pärast keskpäevaseid uudiseid pannakse otse-eetris hääled sisse bändisärgijukeboxile. Mündi asemel ootab saate meeskond kõigilt muusikasõpradelt sotsiaalmeediasse postitusi, mis on varustatud teemaviitega #bändisärgipäev. Saatejuht Maarja Merivoo-Parro mängib ette nende bändide loomingut, kelle särke ta postitatud piltidel näeb.

Pärast kella 14.00 uudiseid on eetris suvise saatesarja "Laulvad revolutsioonid" viimane osa, mis on pühendatud bändisärgindusele. Saates on seekord eriti põnevad ja ootamatud külalised meilt ja mujalt. Pärast kella 15.00 uudiseid jätkub Raadio 2 otse-eetris taas taas bändisärgi jukebox.

Kell 16.00-18.00 liituvad Maarja Merivoo-Parroga Bert Järvet ja Jon Mikiver, kes lähevad bändisärgimaale - nad käivad prooviruumides ja lavatagustes bändidega kohtumas, bändisärgijuttu puhumas ja bändisärgikasti tarbeks särke kogumas. Enne saate lõppu ehk pisut enne kella kuut õhtul, läheb bändisärgikast loosi kõigi nende vahel, kes sotsiaalmeedias #bändisärgipäev postitasid.