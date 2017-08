Galerii: Tallinnas startis retrofestival We Love The 90s

Eile algas Tallinna lauluväljakul kolm päeva vältav retromuusika festival We Love The 90s.

24.-26. augustini Tallinna lauluväljakul toimuv We Love The 90s toob kolmeks päevaks Eestisse kokku maailma retromuusika paremiku.

Välismaistest staaridest väisavad festivali Sash!, Cascada, Groove Goverage, Benassi Bros ft Dhani, Captain Hollywood Project, 2 Unlimited, MAXX, Kate Ryan, Alphaville, Alice Deejay, Snap!, Corona, Jenny Berggren / Ace of Base, Sylver.

Eesti nostaligaartistidest astuvad üles Black Velvet, N-Euro, 2 Quick Start, Nancy, Kairit Tuhkanen (Niki Best of), Code One, Mr Happyman, Estin, Astra ning Cool D ja Kozy Must Q eriprogrammiga.