Galerii: Londoni loomaaia asukad pandi kaalule

Kaalumisest ja mõõtmisest ei pääsenud lõvid, pingviinid ega ka kõige pisemad loomaaiaasukad, vahendas Daily Mail.

Tegemist on iga-aastase sündmusega, kus võetakse ette enam kui 16 000 looma, et nende tervise kohta täpsemaid andmeid saada. Kui kõik loomad on üle mõõdetud, saadetakse info rahvusvahelisse andmebaasi, mida saavad kasutada ka teised loomaaiad. Võrgustikuga on liitunud 800 loomaaeda kogu maailmas.