Räppar tühistas otse päikesesse vaatamise järel kontserdid

Päikesevarjutuse ajal tunnistas räppar Twitteris, et vaatas päikesesse ilma kaitseprillideta, kõigest päev hiljem tühistas ta oma edasised kontserdid, vahendas Independent.

"Kas ma olen hull, et vaatasin päikesesse ilma päikeseprillideta? Ma olen ka varem päikest silmitsenud ja nägin hiljem päev otsa värve. Aga ma ei surnud," säutsus räppar.

Am I crazy for watching the eclipse today w no glasses? I've sungazed before and afterwards saw colors for a whole day. I didn't die tho — BADMON (@joeyBADASS) August 21, 2017

Päev hiljem teatas ta taas Twitteris, et tühistab Põhja-Ameerika kontserdid "ettenägematutel põhjustel", kuid ei täpsustanud, mis need põhjused on.

Due to unforeseen circumstances, my Cleveland, Chicago & Toronto shows on the #EverybodyTour are cancelled. — BADMON (@joeyBADASS) August 22, 2017

Meediaväljaanded on spekuleerinud, kas põhjus võis olla silmakahjustuses, mis tulenes päikesesse vaatamisest. Muusik lisas õli tulle, postitades sotsiaalmeediasse vihjeid oma silmanägemise kohta. "Näen topelt," tõdes mees eile õhtul.

Päikesesse vaatamine võib kõigest sekunditega tekitada silma võrkkestale põletusjälgi. Hiljem annab see märku tumeda täpina, segades näiteks lugemist, autojuhtimist või detailide vaatamist.