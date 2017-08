Tallinn Comedy Festival tuleb seekord gala ja roppuste ööga

Ühe korraldaja Andrus Purde sõnul on vähe aastaid, kus naeru oleks vaja nii palju kui tänavu: "Naer aitab nii hetkeks unustada parteidevahelise kraaklemise ja tuumasõjaohu kui ka ühendab ja liidab. Seepärast on 3.–6. oktoobrini toimuv neljas komöödiafestival pikem, suurem, laiem, sügavam ja mitmekesisem kui kunagi varem," selgitas Purde.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel