Eesti mees jagas Broadwayl lava unustamatu Marlene Dietrichiga

"Tal oli kaks aastat järgemööda oma show Broadwayl, üks kestis vist kuus nädalat, ta väga kaua ei olnud. Ta nägi väga hea välja ja pudel viinaga oli kohe kõrval, ta oli omaette napsutaja," meenutas Täht Vikerraadiole.

Ta mäletas, et Dietrichi orkestris ei võinud olla ühtegi naist, ainult mehed. "Me istusime laval, tema oli lava ees ja me toetasime teda orkestriga," rääkis mees. Täht lisas, et hoolimata lava jagamisest ta Dietrichiga suhelda ei saanud. "Ei, absoluutselt mitte," tõdes tšellist.

Dietrichi show kestis kaks aastat järjest, kuni naine enam laval esineda ei jõudnud. "Ma arvan, et se eoli talle viimane esinemine," selgitas Täht.

Täispikka intervjuud kuuleb Vikerraadio eetris 2. septembril kell 13.05 .

Marlene Dietrich oli Saksamaal sündinud näitlejanna ja laulja, kelle unustamatut hitti "Lili Marleen" oskavad kõik peas kaasa ümiseda. Ta suri 90-aastaselt 1992. aastal.