Galerii ja videod: Meenuta Anu Välba 20 aastat ETV ekraanil

"Olin erakordselt üllatunud, kui avastasin, et olen ETV-s töötanud 20 aastat. Pole võimalik. Lihtsalt ei ole võimalik. Kuhu need aastad on läinud? Aga ju aeg lendabki, kui teed midagi, mis väga meeldib, ja saad olla koos andekate ja ägedate kolleegidega. Mul on olnud see õnn. Aitäh. Ja muidugi kummardan maani eelkõige vaatajate ees, kes mu saateid vaadanud," rääkis Välba tähtsast sündmusest.

Välba lisas, et vaatamata ülipikkadele tööaastatele ning järjest kasvavale vanusele loodab ta siiski telemajas jätkata ja samas mitte liiga kauaks end sinna unustada: "Nimelt Voldemar Panso olevat lavakoolis öelnud: "Hea algus võidakse unustada, kuid s...a lõppu ei unusta keegi."

Üks Välba esimesi ülesastumisi teles oli 1997. aasta saade "Parimatest parimad", kus võeti kokku klubis Hollywood toimunud ETV ja publikupreemia kätteandmise pidulikust õhtust:

Juba aasta hiljem hakkas Anu juhtima ETV saadet "Hommiku TV":

2006. aastast alustas Välba koos Marko Reikopiga otsesaadet "Paar", mis kestis 2009. aastani. 2009. aastal tegi debüüdi "Ringvaade", mida Välba taas Reikopiga juhtis:

Alates 2015. aastast juhib Välba omanimelist autorisaadet "Hommik Anuga", mis on eetris pühapäevahommikuti. Saatejuhi kinnitusel ollakse uueks hooajaks valmis. "Ees ootab palju üllatavaid ja liigutavaid kohtumisi. Kui kasvõi mõni neist juttudest paneb mõtlema iseenda üle, annab hea tuju või nõuande, kuidas elu paremini elada, on me saade oma eksistentsi õigustanud," arvas Välba.

"Hommik Anuga alustab 10. septembril, ikka kell 10.00 pühapäeva hommikuil.

Korduvalt parimaks naissaatejuhiks nimetatud Välba on juhtinud ja toimetanud lugematul hulgal saateid televisioonis ja raadios.