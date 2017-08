Petturid küsivad Hollywoodi kuulsuste nime alt fännidelt annetusi

"Üks või enam petturit esinevad minuna online'is ja küsivad mõnelt teilt privaatsõnumiga annetusi erinevatel põhjustel. Kui te vestlete kellegagi privaatses jutuaknas, siis see ei ole mina," rõhutas näitleja Facebookis, vahendas BBC.

Downey postitusele vastasid sajad fännid, mitmed väitsid, et olid petturitega kokku puutunud. Mõned teatasid, et nendega on samamoodi ühendust võetud ka Ryan Reynoldsi, Ryan Goslingu ja Hugh Jackmani nime alt.

"Ma jälgin Facebookis mitmeid kuulsusi, kes on minuga privaatvestluses ühendust võtnud. Ma panen nad kiiresti taganema, öeldes, et saatku mulle pilt oma näost. Tavaliselt on nende vabandused äärmiselt lamedad," selgitas Facebookis fänn Phyllis Hall.

Downey Jr rõhutas, et ta ei läheneks fännidele iialgi privaatvestluses ja ei küsiks mingil juhul individuaalselt raha. "Ma olen meelitatud teie armastuse, toe ja lahkuse eest meie väikeses grupis. Mõned tahavad seda ära kasutada, seega oleme üksteisele toeks," rõhutas näitleja.

Aasta alguses teatas samasugusest petuskeemist kantrilaulja Brad Paisley.

Come on people. Don't fall for this crap. Don't send money to anybody claiming to be me. Or anyone else either. https://t.co/KyZoWv5cX9