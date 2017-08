Galerii: Retrofestivalil esinev Alphaville saabus Eestisse

Retrofestivalil We Love The 90 leiab aset 24.-26. augustini Tallinna lauluväljakul. Alphaville astub lavale reede südaööl.

Alphaville on laval olnud juba 35 aastat, nende kõrgaeg jääb küll 1980ndatesse, kuid viimane album ilmus tänavu kevadel ning hoogu maha võtta mehed veel ei kavatse. See miski, mis neid ikka veel lavale sunnib ja uut muusikat looma inspireerib, on nende endi sõnul armastus, kinnisidee, hullumeelsus ja uudishimu.

Reedel esineb festivalil We Love The 90s legendaarne Saksa bänd Alphaville, kes saabus juba täna Eestisse.

