Trad.Attack!-i Setomaa kontserdi asukoht viidi üleujutuse tõttu mujale

Põhjuseks on kolm päeva järjest sadanud vihma tekitatud üleujutused, mis on kontserdi ettevalmistuse ja korraldamise Treskis võimatuks muutnud.

"Treskis on kolm päeva vahetpidamata vihma sadanud ja see on heinamaa praktiliselt üle ujutanud. Veetase on nii kõrge, et sügisel heinamaale sisse pandud drenaaži torud, mille ülesandeks on heinamaad kuivana hoida, on vee all ning enne kui veetase kraavides ei alane, ei muutu ka heinamaa olukord," rääkis Jalmar Vabarna.

Vabarna lisab, et kuna tegu on suurkontserdiga, siis tuuakse sellega seoses kohale ka palju tehnikat, alustades lavast, heli- ja valgustehnikast ning lõpetades kemmergute ja soojakutega. Kõike seda veavad raskeveokid, mille ligipääs alale pehmete teeolude tõttu on välistatud.

Setomaa kontserdile tuleb praeguse seisuga kohale üle 3500 inimese ning publiku heaolu ja turvalisust silmas pidades viiakse kontsert üle Värskas asuvale laululava platsile, kuhu ehitatakse täpselt sama lava, mis oli plaanis Treski heinamaale ehitada. Korraldajad annavad teada, et kõik muu jätkub plaanipäraselt ja laupäevaks on oodata ilusat ilma. Setomaa Autor: Pressimaterjalid

Ajakava:

18.00 väravad;

19.00 Puuluup

20.00 Reket;

21.00 Trad.Attack!;

23.00 ametlik järelpidu toimub vanas sööklas laululava kõrval. Plaate mängivad DJ'd Lauri Täht ja Jaak Sova.