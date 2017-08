Cartoon lõpetas tegevuse

"Kõik head asjad peavad kunagi lõppema. Meil oli lõbus ja loodame, et teil ka," teatas bänd Facebooki lehel. "Me tahtsime teha teistsugust muusikat ja pidime lahku minema, et see võimalikuks saaks. Kui te olete kurvastusest lõhki minemas, siis jagame me tänavatel tasuta kallistusi," lisasid bändimehed Joosep Järvesaar, Ago Teppand ja Hugo-Martin Maasikas.

Fännid ei pea aga kurvastama, sest andekad noored jätkavad muusika tegemist teistes projektides. Juba homme avaldab esmasingli koosseis Lemon Fight, kus musitseerivad Joosep, Ago ja Mihkel Sillaots. Koosseisu tegemistel saab silma peal hoida SIIN.

Hugo jätkab koostööd Futuristikuga kooseisus Wateva.

Cartoon on üks edukamaid EDM-i koosseise Eestis, olles nomineeritud ka mainekal auhinnagalal Drum & Bass Arena. Nende lood on Youtube'is jõudnud miljonite kuulajateni. Daniel Leviga koostöös sündinud singlit "On & On" on videokeskkonnas kuulatud üle 87 miljoni korra.