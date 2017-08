Õnnelik lotomängija sai Põhja-Ameerika ajaloo suurima võidu

Powerballis on olnud vaid ühel korral võidusumma, mis on ületanud miljardit dollarit. 2016. aastal pidid 1,6 miljardilise auhinnaraha jagama omavahel kolm inimest.

Praegu pole veel avaldatud, kes ostis õnnetoova pileti, kuid nagu sissetulek, on ka lotovõit maksustatud, mis tähendab, et võitja peab suure osa võidust riigile loovutama.

Peavõidu toonud pilet osteti Massachusettsi osariigis asuvast kauplusest Handy Variety. See on ajaloo suurim individuaalne võit Põhja-Ameerikas, vahendas CNN.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel