Eestis esinev Kate Ryan ERR-ile: iga etteaste on minu jaoks tipphetk

Retrofestivalil We Love The 90s astub reedel üles Belgia lauljanna Kate Ryan, kes Eestis küll tihe külaline, kuid ootab siia naasmist pikisilmi.

"Viimati olin ma Eestis veebruaris ja mitu korda eelmisel aastal. Ühtlasi sain ma Eestis 2015. aastal jagada lava Belgia DJ Lost Frequenciesiga, mis oli tõeliselt vahva," meenutas Ryan ERR Menule oma kokkupuuteid Eestiga.

Sel korral jääb Ryan Eestisse lühikeseks ajaks ning paneb kogu oma energia sellele, et anda võimalikult vägev etteaste Tallinna lauluväljakul toimuval We Love The 90s festivalil. "Minu kava saab olema täis vanu hitte, aga muidugi ka väikseid üllatusi," lubas lauljatar.

Kuigi viimastel aastatel on Eestis retrofestivalide ja -kontsertide arv ainult kasvanud, tõdes 37-aastane Ryan, et retroartistiks ta end veel ei pea. "Ma alustasin laulmist 2001. aastal, seega on retroartist vara öelda, aga mulle meeldib väga tuua 1990ndate ja 1980ndate hitte praegusesse aega," selgitas Ryan.

Ryan kogus 2000ndate alguses kuulsust prantsuskeelsete lugude kaverdamisega ning saavutas sellega edu kogu maailmas. Üks tema kuulsamaid hitte "Ella Elle L'a" on Youtube'is jõudnud kaheksa miljoni inimeseni, Mylène Farmeri poolt kuulsaks lauldud "Désenchantée" kaver on aga veelgi edukam.

Ryan ise usub, et tema kaverite edu taga on meeldejääv refrään, tugev hääl ja melanhoolne salmiosa.

Oma karjääri jooksul on Ryan võitnud mitmeid auhindu ning astus 2006. aastal ka Eurovisiooni lavale, kus ta jäi poolfinaali arvestuses 12. kohale. Hoolimata sellest peab Ryan üheks oma säravamaks hetkeks kogu lauljatee jooksul just Euroopa suurimat lauluvõistlust. "Ma esineksin absoluutselt kindlasti jälle Eurovisioonil, kuid ausalt öeldes on iga etteaste minu jaoks tipphetk. Iga show on erinev ja imeline," tõdes Ryan.

Kui reedene show Tallinna laululaval on antud, stardib Ryan Poola poole, kus ta juba päev hiljem Ostrowiec Świętokrzyski linnas üles astub. Kuigi esinemiskava on tihe, püüab Ryan leida aega ka puhkuseks. "Ma proovin alati piisavalt magada kahe etteaste vahel. Lisaks sellele kuulan ma muusikat ja loen palju raamatuid, mis aitaksid mul tiheda graafikuga hakkama saada. Ja ma söön alati tervislikult," rõhutas Ryan.