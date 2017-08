Galerii: Scooter täitis Tallinna lauluväljaku publikuga

Saksa tantsmuusik Scooter esines Eestis ka 2016. aastal, kui ta oli osa We Love the 90s festivali kavast.

Scooteri kontsert oli eelsoojendus neljapäeval algavale We Love The 90s festivalile, mis täidab lauluväljaku nädalalõpuks paljude tuntud muusikutega, nende seas Alphaville, Kate Ryan, Corona jpt.

23. augustil esines Tallinna lauluväljakul 1990. aastate tantsumuusika legend Scooter, kes juhatas sisse algava We Love the 90s retrofestivali.

