Galerii: Tallinna lennujaam täitus Saksa retrostaaridega

Neljapäevast alates on lauluväljak regiooni suurima retromuusika festivali We Love The 90's päralt, kus astub üles ka Sash!.

Scooter saabus Eestisse, et esineda juba täna õhtul Tallinna lauluväljakul, kuhu paigutati eile ligi sada tonni maailmatuuri "Wild & Wicked" püro-, valgus- ja helitehnikat. Scooter esineb Eestis, et tähistada oma 25. tegutsemisaastat.

