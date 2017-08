Fännid asendaksid konföderatsiooni monumendid muusikute omadega

Üle 1200 fänni on alla kirjutanud petitsioonile, mis näeb ette, et konföderatsiooni sõjakangelaste kujud asendataks osariigi tegeliku kangelanna Britney Spearsi kujudega, vahendas EW.

Allkirju hakkas koguma Spearsi fänn Kassie Thibodeaux, kes on Louisiana valitsusele esitanud rea tõendeid, et Spears oleks oma kuju väärt. Lauljatar on aastate jooksul toetanud rohkelt heategevusorganisatsioone ning tõusnud pärast isiklikku madalpunkti taas tippu. "Ta on järjepidevalt edasi pürginud, et ennast ületada. Ta on inspiratsiooniks miljonitele," seisab üleskutses.

See on järg petitsioonile, kus tuhanded nõuavad Missy Elliotti kuju paigaldamist räppari kodulinna Portsmouthi konföderatsiooni monumendi asemele, et võidelda nii valgenahaliste ülemvõimu vastu.

Mõlemad üleskutsed järgnevad rahutustele Charlottesville'is, kus Ameerika kodusõjas lüüa saanud lõunaosariikide konföderatsiooni poolel võidelnud kindral Lee monumendi kõrvaldamine tõi kaasa ühe inimese surmaga lõppenud vastasseisu. Sellele järgnes naaberosariigis Marylandis Baltimore'i linnas Lee ja tema kaasvõitlejate kujude teisaldamine.