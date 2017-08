Loomaaia sünnipäeval avaldatakse väikese ninasarviku nimi

Keskkonnahariduskeskuses jagatakse infot huviringide kohta, avatud on eluslooduse klass ning fuajees saab näha Eesti kujurite skulptuurinäitust ja sügisnäitust. Tuulikuplatsil võtab koha sisse Päästeamet, et tutvustada päästja elukutset, töövahendeid ning ohutusalast käitumisviisi.

Kell 12.30-16.00 on loomaaia territooriumil avatud kuus temaatilist infopunkti, kus loomaaia asukatest saab kuulata põnevaid lugusid, samuti on kõigil huvilistel võimalik loomaaia töötajatele küsimusi esitada. Lisaks kommenteerib Aleksei Turovski ninasarvikute, Sudaani maasarviku ja hüljeste toitmist.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel