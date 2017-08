Produtsendid näevad Eesti kuulsaimatele klounidele Hiinas suurt tulevikku

Hiljuti Hiina tuurilt tagasi jõudnud Piip ja Tuut esinesid sealsele publikule seitset kohalikku sõna kasutades. Näitlejad tõdesid, et Hiina paistis välja nagu tavaline kapitalistlik riik, kuid seda ta kindlasti ei ole. "Need inimesed ikka on samasugused ja sellepärast ma arvan, et läbi emotsioonide ja elamuste, mida me suudame neile pakkuda, ma usun, et me saame neile pakkuda midagi, mis on väljaspool selle režiimi raami," rääkis Tross "Vikerhommikus".

Peagi sõidavad Eesti näitlejad Hiinasse tagasi ja mitte ainult üheks korraks. "Juba on seal produtsendid välja ilmunud, kes näevad, et meid ootab suur tulevik ees Hiinas," naeris Tross. Lisaks Hiinale ootavad ees välisreisid Soome, Rootsi ja Taani.

Enne seda esinevad Piip ja Tuut Tartus draamafestivalil tükiga "Hamlet". "Kui keegi meid kutsub, ükskõik kuhu, on see meie jaoks väga tähtis, sest meid kutsutakse," ütles Tross, kes on õnnelik, et saab Eesti teatrimaastiku suurüritusel osaleda.

Näitlejad tõdesid, et on proovinud oma tükkidega vaikselt täiskasvanute varvastele astuda, kuid seisavad tihti silmitsi sellega, et neid ei võeta tõsiselt. "Me oleme sellega harjunud, kuigi meie püüame oma töid teha väga tõsiselt, aga ikka kukub nii välja, et kõik naeravad," tunnistas Tross.

Praegu töötavad Tross ja Männamäe uue lavastuse "Kabaree Siberia" kallal, mis jõuab lavale Eesti 100. sünnipäeva eel ja pakub tragikoomilise pildi kahe koomiku elust sõjajärgsel kümnendil. "Me väga loodame ja oleme tahtnud, et meil oleks üks niisugune lavastus, kus koomika ja traagika oleksid hästi võimsalt esindatud samaaegselt," rääkis Tross. Kevade hakul lavastab Marek Demjanov parun von Münhauseni legendide põhjal lavaloo peredele "Minu vanaisa oskas lennata".

Piip ja Tuut teatri uus hooaeg on juubelihõnguline, sest kuulus klounipaar astus esimest korda lavale Piip ja Tuut nime all 1998. aastal Tallinnas.