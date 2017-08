Jerry Lewise surm on toonud leinajaid ka Jerry Lee Lewisele

Veel teisipäeval viis Google'i otsingumootor "Jerry Lee Lewise" otsingusõna kasutades rokilegendi biograafialehele, mille andmetel suri loo "Whole Lot Of Shaking Going On" esitaja 20. augustil, vahendas Huffington Post.

Kahjuks ajas Google kaks meest segamini ning 81-aastane rokkar on elus ja terve. Seda on kinnitanud ka muusiku poeg Jerry Lee Lewis III, kes postitas Twitterisse pildi oma isast päikesevarjutust vaatamas.

We're just waiting on #SolarEclipse17 to happen! Papa Lewis and Mason! pic.twitter.com/4MGds7STLN — Jerry Lee Lewis III (@JerryLee3rd) August 21, 2017

Teisedki meediakanalid on kaht meest omavahel segi ajanud. CNN teatas 91-aastase koomiku surmast, kasutades pealkirjas Jerry Lee Lewise nime. Kuigi artikkel on nüüdseks parandatud, jõudsid fotod sellest siiski sotsiaalmeediasse.

Hey @cnn Jerry Lee Lewis is a singer. Jerry Lewis is the actor/comedian. pic.twitter.com/QSAcuI8urY — TechHelp (@TechHelp) August 20, 2017

Muusiku poeg on pidanud segadusega tegelema mitmel korral, kinnitades leinavatele fännidele, et tegelikult lahkus meie hulgast koomik Jerry Lewis ning avaldas seejuures mehe lähedastele kaastunnet. Mees tunnistas, et segadus on talle palju peavalu tekitanud, sest ta peab seda pidevalt klaarima. "Ma ei ütleks, et mu isa naerab selle olukorra üle, meie kaastunne Jerry Lewise perele, aga ta on sellega leppinud," kommenteeris Jerry Lee Lewis III. Ta lisas, et varem pole segadust nimedega tekkinud. "Inimesed teadsid, et üks on koomik, teine laulja. Vähemalt selle nädalavahetuseni," tõdes ta.

My father did not pass. Thank you for thinking of us though. The great Jerry Lewis, actor and humanitarian passed. Lord let him RIP — Jerry Lee Lewis III (@JerryLee3rd) August 20, 2017

Seda, et Jerry Lee Lewis on elus, tõestab ka legendaarne muusik ise, esinedes neljapäeval Nashville'is koos Toby Keithi, Chris Stapletoni, Lee Ann Womacki ja George Straitiga.