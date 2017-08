ETV2 toob sügisest ekraanile tippnäitlejatega seriaali "Lotte lood!"

Juba oktoobris jõuab ETV2 eetrisse uhiuus seriaal Leiutajateküla vahvatest ja lõbusatest seiklustest. Lastesaadete toimetuse juht Margus Saar ütles, et Lotte seiklused on Eestis lapsepõlve loomulik osa, mistõttu on imelik, et joonisfilmide, raamatute ja muusikalilavastuste kõrval veel telesarja pole.

"Kuna Pärnu all sai nüüd päris Lottemaa püsti, olid ahvatlevad eeldused kõik olemas. Ühtpidi kerge, et tead, millist lugu peaksid jutustama, teistpidi on paras väljakutse tänapäevase telemaailma võimaluste ja nõudmistega üks usutav muinasjutt luua. Tänu kunstigrupile ja grimeerijatele ning loo kirjutajatele ja näitlejatele sündis üsna inimnäoline külarahvas, kõigi oma iseloomulike veidruste ja voorustega," rääkis Saar ERR Menule "Lotte lugudest!".

Saar tõdes, et sarja õnnestumise esimeseks tingimuseks oli stsenaarium, mille kirjutasid spetsiaalselt sarjale Lotte loojad Andrus Kivirähk, Janno Põldma ja Heiki Ernits ise. Üheskoos loodi maailm, mille peale paistab päike ning hea tuju ja sõprus võidavad paha tuju ja arusaamatused.

Autorite stsenaariumit kohendati veidi televersiooni ja nii see võtteplatsil ka jäi. "Teksti panevad elama ikka näitlejad ning lugude lavastaja Ain Mäeots (Vanemuine) ja Elo Selirand režissöörina pidi selle kõik kaamerasse saama. Oli hetki, kui võtte pidi katkestama, et naer naerdud saaks," avaldas Saar.

Tippnäitlejatest tuumik

Seriaali õnnestumisele aitab kaasa terve plejaad Eesti tippnäitlejaid. "Kaasa teevad tõesti teatri tipud ja sellest on produtsendina ainult väga hea meel. Neist kõige tähtsamad on sõprade kolmik. Helena Pruuli (NO99) on Lotte osatäitjana uustulnuk, kuid on oma armsa oleku ja lauluhäälega paras tulesäde. Priit Strandbergi (Vanemuine) ettevõtlik kassipoiss Bruno on teatrikülastajale tuttav ja Vallo Kirsi (Ugala) Albert on tõeline jänes, kellelt seiklused Lotte ja Brunoga nõuavad erakordset vaprust, mis ootamatutel hetkedel õitsele lööb," kirjeldas Saar.

Saar kinnitas, et ka kõrvaltegelaste rollilahendused on meeldejäävalt reljeefsed ja põhjus ei ole sugugi Sepo Seemani (Endla) traksidega põlvpükstes, Margus Tabori (Linnateater) kõrvades või Robert Annuse (Draamateater) baretis, vaid ikka nende kandmise oskuses. "Nii on kõigi ülejäänud osalistega. Rõivad ja grimm on inspireerivad, aga iga tegelase roll on tehtud suure mõnuga ja see paistab ka ekraanilt välja," oli Saar rahul.

Saar lisas, et tegemist pole ainult lastele mõeldud seriaaliga, vaid see on hea meelelahutus headuse sõnumiga nii lastele kui ka täiskasvanutele. "Lapsed kohtuvad Leiutajatekülast juba tuttava rahvaga televersioonis esmakordselt, aga nagu mitmekihilistes seriaalides ikka, leiab ka iga täiskasvanud vaataja oma lemmiku sealt kindlasti, kellega ise samastuda või kelle elusaatusele itsitades kaasa puksuda," lubas Saar.

"Lotte lood!" on eetris oktoobrist, kuid juba praegu saab osaleda ETV2 auhinnamängus, mis saadab viis õnnelikku perekonda Lottemaale. Osale SIIN.