Bändisärgipäev tuleb taas

Ott Ilves, kes on täpselt sama vana kui Eesti taasiseseisvus, usub, et eestlased ei peaks mõtlema ainult rahvusromantikale, vaid püüdma liikuda avatud ühiskonna poole.

Pärast kella 14 uudiseid on eetris suvise saatesarja "Laulvad revolutsioonid" viimane osa, mis on pühendatud bändisärgindusele. Saates on seekord eriti põnevad ja ootamatud külalised meilt ja mujalt. Pärast kella 15 uudiseid jätkub Raadio 2 otse-eetris taas taas bändisärgi jukebox.

Reedel toimub teine bändisärgipäev, mille tähistamiseks on Raadio 2 pannud kokku lõbusa eriprogrammi. Tänavu on ettevõtmine rahvusvaheline - eestlaste algatusega on liitunud ka Läti raadiojaam Pieci.

