Soome suursaatkonna hoovis oodatakse ühise laulu ja piknikuga Soome 100. aastapäeva

Laupäeval on täpselt 100 päeva sajani ehk Soome 100. aastapäevani. Rahvapidu peetakse sel nädalavahetusel mitmel pool Soomes ja välismaal. Tallinnas lauldakse mõlemas riigis tuntud laule politsei- ja piirivalveameti (PPA) orkestri saatel.

Ühislaulmisel kõlavad laulud varsti ilmuvast "100 laulu" ühislaulikust, mis on valminud Soome ja Eesti 100. juubeliaastate auks. Laulud on rännanud, nagu inimesedki, üle Soome lahe. Lauludega on seotud mitmeid mälestusi ja lugusid. Nendest räägib laulmise käigus lauliku koostaja Mikko Savikko.

Lood varieeruvad Sibeliusest Georg Otsani ja Hulkuri valsist lastelauluni "Miki merehädas". PPA orkester on saanud osa nootidest Helsingi politsei puhkpilliorkestri käest.

Enne ühislaulmist toimub saatkonna hoovis üritus "Finnish your dinner" ehk suur ühispiknik. Peolaua kõik 120 kohta broneeriti vähem kui kolme tunniga. Ühissöömisi korraldatakse samal ajal mitmes kohas Soomes ja välismaal - alates Kuala Lumpurist kuni Buenos Aireseni. "Finnish your dinner" üritused on osa Soome 100 juubeliprogrammist.

Ühislaulmisele on teretulnud kõik huvilised. Kohale tasub tulla varakult, sest PPA orkester hakkab "soojendama" publikut soome puhkpillimuusikaga juba enne ühislaulmise ametlikku algust.

KAVA:

16.30-18.30 "Finnish Your Dinner"

18.30-20.30 Soome-Eesti ühislaulmine

PPA orkester alustab kell 18.00