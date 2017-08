Rat Boy: Briti Beastie Boys

Rat Boy eesotsas Jordan Cardyga tegeleb Essexis üles kasvades kogetud teismelisteteemadega. Muusikaliselt hüppab artist hiphopi, pungi, indie, gospeli, big beat'i ja bossa nova vahel nagu Beastie Boys omal ajal lombi taga.

Hiljuti lõi Cardy ka muusikat Aminé filmile ‘Becoming Aminé’ koos Tyler, The Creatoriga.

Uusim lugu albumil on blurilik "I’ll Be Waiting", mille Rat Boy kirjutas koos bändiga ja lisas albumile viimasel minutil. Tegelikult on kaks Bluri liiget andnud ka oma panuse plaadi tegemisele. Graham Coxon mängib kitarri armastuslaulus "Laidback" ning Damon Albarn mängib klahvpille lugudes "Turn Round M8" ja "Get Over It". Albarn lisaks “aitas paari looga, et ma ikka õiges suunas läheksin,” kommenteeris Cardy.

Üheks külaliseks albumil on ka Mallory Merk, modell ja muusik, tuntud ka Kanye Westi tiimist. Tulemuseks on "Sad Sad", mis on inspiratsiooni saanud Prantsuse mõjukast jazz-funk-fusionistist Cortexist.

"Scum" on ilmunud digitaalselt ning tavalise ja eriväljaandena CD-l ning eriväljaandena vinüülil. Saab kuulata ka siit.

Vaadake ka dokfilmi Rat Boyst.