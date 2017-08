Alphaville ERR-ile: meid hoiab endiselt laval armastus ja hullumeelsus

Reedel Tallinnas festivali We Love The 90s raames üles astuv legendaarne Saksa bänd Alphaville ei kavatse veel pärast 35 lava-aastat puhata, vaid tunnistab, et tegemist on omamoodi kinnisidee ja hullumeelsusega, mis neid endiselt rokkimas hoiab. Tiheda esinemisgraafikuga ansambel jõuab sageli nii meie kanti kui ka kaugemale, kuid tõdeb samas, et edu töös tuleb tihti eraelu arvelt.

Alphaville on Eestis esinenud korduvalt ning viimasel ajal juba eriti sageli. Seekordne kontsert on juba kolmas järjestikune suvi. "Eestit on alati erakordselt meeldiv külastada. Tuleme ja mängime väga hea meelega alati, kui võimalus tekib," kinnitas bänd ERR Menule antud intervjuus.

Hoolimata sagedasest siin viibimisest pole bändiliikmetel aga siiani avanenud võimalust rohkem eriti ringi vaadata. Möödunud aastatel on nad üles astunud nii Intsikurmu festivalil kui ka Lohusalus, lisaks muidugi mitmed korrad Tallinnas. "Kahjuks kulub enamik meie ajast rutiinile lennujaam-hotell-kontsert-hotell-lennujaam," avaldasid nad ka ise kahetsust. Siiski ootavad nad eelseisvat ülesastumist väga. "Siin esineda on alati fantastiline kogemus," rääkis bändi laulja Marian Gold, lisades, et talle meeldib alati kontakti luua oma fännide ja sõpradega.

Alphaville on laval olnud juba 35 aastat, nende kõrgaeg jääb küll 1980ndatesse, kuid viimane album ilmus tänavu kevadel ning hoogu maha võtta mehed veel ei kavatse. See miski, mis neid ikka veel lavale sunnib ja uut muusikat looma inspireerib, on nende endi sõnul armastus, kinnisidee, hullumeelsus ja uudishimu.

Kuna kontserdigraafik on bändil endiselt väga tihe ning erinevaid mandreid hõlmavad kontserdireisid võtavad enamiku ajast, siis isiklikule elule ja perekonnale on sellise tempo juures väga keeruline keskenduda. "Pean tunnistama, et ma pole selles tõesti eriti hea," ütles Marian Gold. "Mu eraelu korraldab peamiselt minu suurepärane abikaasa ning professionaalsema poole eest hoolitseb mänedžer. Nad on küll mõlemad imelised, kuid esineb ka vältimatuid kokkupõrkeid," tunnistas ta. Goldi sõnul on see midagi, millega tuleb lihtsalt leppida: "Ma naudin väga artisti-elu ning see on hind, mida selle eest tuleb tasuda."

Alphaville'i suurimad hitid läbi aegade on "Big in Japan" ja "Forever Young", viimane pidi algselt olema ka bändi enda nimi, kuid muudeti siiski Alphaville'iks. Tänavu kevadel ilmus ansablil viimane, järjekorras seitsmes album "Strange Attractor".

Retrofestivalil We Love The 90 leiab aset 24.-26. augustini Tallinna lauluväljakul. Alphaville astub lavale reede südaööl.