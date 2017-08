Hollywoodi ja NBA staare peeti Itaalias ekslikult immigrantideks

Jackson ja Johnson olid reisil kuurortlinnas Forte dei Marmis, kui otsustasid luksuspoodides šoppamisest pargipingil jalga puhata. Kohalikud kogunesid kuulsuste ümber, et jäädvustada eriline hetk fotodele, vahendas Daily Sabah.

Sam & I chilling out on a bench yesterday in Forte dei Marmi, Italy. The fans started lining up to take pictures with us. pic.twitter.com/uzXx698PiN — Earvin Magic Johnson (@MagicJohnson) August 16, 2017

Mõned fotod jõudsid ka sotsiaalmeediasse ning käivitasid üllatuslikult pahameeletormi. Paistab, et Itaalias ei teata palju profikorvpallist või Hollywoodist, sest kaht kuulsust peeti immigrantideks, kes riigi raha luksuspoodides kulutavad. Sõnavõttudes oli tulise kriitika all summa, mida riik maksab itaallastele, kes immigrante majutavad.

Õli valas tulle koomik Luca Bottura, kes jagas sotsiaalse eksperimendina fotot kahest kuulsusest, viidates, et tegemist on immigrantidega, kes on riigi raha luksusbrändidele kulutanud.

Sõna võttis ka Horvaatia päritolu Itaalia modell Nina Moric, kes arvas, et viis, kuidas immigrandid riigi raha kulutavad, on liig.

Bottura kommenteeris hiljem Facebookis, et pilti on jagatud tuhandeid kordi ning umbes 40 protsenti inimestest mõistsid selle tegelikku tausta, 30 protsenti foto jagajatest olid maruvihased ja 20 protsenti arvasid, et tegemist oli rassistliku fotoga, kuid ei suutnud sellelt tabada kuulsusi. "Viimast kümmet protsenti ma ei avalikusta," lisas koomik.

Samuel L. Jackson on Oscariga pärjatud näitleja, kes on mänginud enam kui sajas filmis. Earvin "Magic" Johnson Jr. on viiekordne NBA meister, kes mängis karjääri jooksul 906 mängus.