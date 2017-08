Twitter kihab: Trump vaatas otse päikesesse

Valge Maja rõdul abikaasa Melania ja poja Barroniga seistes ei suutnud Trump panna vastu kiusatusele päikest ilma kaitseprillideta silmitseda. Trumpi hoiatati koheselt, karjudes "Ära vaata" ning juba mõne hetkega otsiti presidendipaarile kaitseprillid, vahendas EW.

Üürike hetk jõudis aga juba internetis pahameeletormi tekitada ning Trumpi käitumist kommenteeriti agaralt Twitteris.

"See mees, kes vaatas just päikest ilma kaitseprillideta, hakkab täna õhtul pidama kõnet USA strateegiast Afganistanis," säutsus Twitteri kasutaja Thomas Bishop.

President Trump sneaks a peek at the #SolarEclipse2017 after taking off his protective glasses pic.twitter.com/sqhhV93LYF — NBC News (@NBCNews) August 21, 2017

I'm pretty sure this picture sums up our president #SolarEclipse2017 pic.twitter.com/pW5aZ4elpu — Jack Filmer (@FilmerJack) August 21, 2017

This guy who just looked at the sun without glasses will be giving an address on the US strategy in Afghanistan tonight. pic.twitter.com/ERkbd3OmRQ — Thomas Bishop (@bishopk0s) August 21, 2017

Proof that dogs have more sense. pic.twitter.com/ZePR6VPk4R — Ana Weinand (@AnaBWeinand) August 21, 2017

this is exactly the kind of change America was promised https://t.co/PmZota3dEE — Olivia Nuzzi (@Olivianuzzi) August 21, 2017

probably someone told him Obama wasn't going to look https://t.co/z5XKkgUrZL — Kathryn VanArendonk (@kvanaren) August 21, 2017

Pärast üürikest silmade rikkumist ulatati Trumpile õnneks kaitseprillid ning ta võis päikesevarjutust rahulikult nautida.

Autor: Reuters/Scanpix

Täielik päikesevarjutus tekib, kui Kuu varjutab Maa ja Päikese vahelt möödudes selle täielikult. Keskmiselt näeb seda kusagil maailmas iga 18 kuu tagant. Sündmuse täpselt samas paigas tunnistamiseks peab ootama tavaliselt aga lausa 375 aastat. Põhja-Ameerikas sai täielikku päikesevarjutust näha viimati 1979. aastal.