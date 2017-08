Eesti Laulult kuulsust kogunud Janice ja Amiran avaldasid ühise loo

Amiran ja Janice on varasemalt kuulsust kogunud Eesti Laulu konkursil. Amiran osales tänavuse aasta konkursil koosseisus Almost Natural ning pääses looga "Electric" poolfinaali. Janice ühendas 2015. aasta konkursil jõud Demie'ga ning pääses poolfinaali looga "Kuum".

"On olnud imeline teekond teie ette lugusid tuua ja siin on järgmine lugu koostöös ühe kõige andekama muusika loojaga AMIRAN-iga," avaldas lauljatar oma Facebooki lehel.

