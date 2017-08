Rapla hakkab särisema teist korda

The Princes avaldas singli "Ready To Go"

Idee üks eestvedajatest on filmitegija Jürgen Volmer kommenteeris: “Särin Sessionsi mõte sündis ühel päikeselisel õhtupoolikul, kui astusin sisse oma isa puutöökotta. Terav päike maalis põrandale tohutud aknaruudud ning seina sees sumisev mesilaspesa andis mõista, et siin võiks muusikat teha. Rääkisin oma ideest sõpradele ning üheskoos hakkasime mõtlema kohtadele Raplamaal, mis vääriks muusikat ning selle jäädvustamist kõige loomulikumal kujul.”

Videosessioonid viivad kokku põnevad paigad ning andekad muusikud. Esimesena on kaamerate ees Markus Bachmann ansamblist The Notes (vaadake videot alt).

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel