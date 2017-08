Vaata uuesti: Tamm ja Krumm annavad saunale võimaluse

The Princes avaldas singli "Ready To Go"

"Anna võimalus, Piret! Elu on jumala lühike," avaldas Katariina. "Marek käis saunas, ütles, et väga okei oli. Siis ta käis metsas - jälle oli okei," lisas ta.

"Läheks sauna?" pani ta ette. "Ma olen kuulnud, et eestlased käivad kogu aeg saunas. Pidi megariläksing olema." Piret polnud pimedas ja kuumas ruumis paljalt istumisest just eriti vaimustatud.

