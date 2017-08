Vaata uuesti: Tamm ja Krumm lahkavad lähisuhteid

Katariina avaldas meelehärmi asjaolu üle, et kui ta oleks teadnud, kui piduliku sündmusega on tegemist, ehtinuks tema pead kübara asemel kindlasti hoopis tiaara.

"See on natuke nagu meie pidu ka, sest me oleme täpselt sama vana kui taasiseseisvunud Eesti," arvas Piret. Omajagu taasiseseisvumist tõi endaga tüdrukule ka poiss-sõbrast lahkuminek. "Siuke tunne, et see suhe kestis mingi 50 aastat. Tegelt kestis poolteist nädalat ainult. Mõni inimene lihtsalt ei saa aru, et teine on ka inimene," kurjustas ta.

"Mina olen oma elus õppinud seda, et tuleb ettevaatlik olla, keda sa lased üldse oma hoovi peale niimoodi lambist sisse marssima," õpetas Katariina. "Absoluutselt! Pärast lahkuminekut tuleb kindlalt piirid paika panna," kinnitas Krumm. "No muidugi, mida meie ei ole suutnud. Siiamaani helistab mulle öösiti, saad aru, ja ütleb: "Vanem vend on kõrval ja jälgib sind!"."

Lahenduseks leiti, et tuleb uued sisse tuua, eelistavalt välismaalased, näiteks ameeriklased. Tüdrukutel oli varasemast juba kogemusi nii taanlaste, poolakate, rootslaste kui ka sakslastega. Ootamatult leidis Katariina end suhtest näiteks venelasega, kellega ta kuidagi ühist keelt ei leidnud, vaid aastaid mõistmatult ta kõrval oli.