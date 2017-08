Vaata uuesti: Koomikud Tamm ja Krumm saabuvad roosiaeda vastuvõtule

"Vau, mis melu, mulle täiega lossid meeldivad," leidis Katariina Tamm. "Kuule, siin võiks vabalt Pärnu Weekend festarit korralda," avaldas Krumm imestust roosiaia suuruse üle.

"Oota kuule, kelle süntar see on üldse," tekkis tüdrukutel küsimus. "26 aastat on saanud vabalt šopata," võeti seepeale olukord kokku.

Igaks juhuks oli Katariina Tammel taskus võltsdokument Rasmus Puuri andmetega, kuna nagunii keegi ju tegelikult ei tea, kuidas see Puur välja näeb.

Neiud olid ka rõõmsad, et seekord said nad siiski päriskutse, mitte ei pidanud ennast muul moel peole sokutama, kuid avaldasid samas imestust, et kutse ei tulnud meespresidendilt. Samas oli selge, et see eelmine meespresident kutsuski tavaliselt liiga palju naisi, suisa tervest Baltikumist.