Retrostaarid nõuavad eelseisvaks festivaliks kalleid hotelle ja sõidukeid

Neljapäeval algava We Love The 90s festivali kõige nõudlikum bänd on Alphaville, kes soovib viietärnihotelli, kallist šampanjat ja suure vanniga buduaari. Ülejäänud esinejate nõudmised on pigem tagasihoidlikud.

Hollandi laulja Alice DeeJayl on huvitav nõudmine, nimelt peab tema kaaskonda sõidutaval luks-minibussil kõik istmed olema kindlasti sõidusuunas.

Staarid ei väsi rõhutamast, et lavatagused puhkeruumid peavad olema lukustatavad ja rangelt turvatud.

1990ndate pidu läheb lahti 24. augustil. Päev varem esineb maailmatuuri raames Tallinna lauluväljakul Scooter.

Välismaistest staaridest väisavad festivali Sash!, Cascada, Groove Goverage, Benassi Bros ft Dhani, Captain Hollywood Project, 2 Unlimited, MAXX, Kate Ryan, Alphaville, Alice Deejay, Snap!, Corona, Jenny Berggren / Ace of Base, Sylver.

Eesti ajastubändidest on esindatud kogu toonane koorekiht: Black Velvet, N-Euro, 2 Quick Start, Nancy, Kairit Tuhkanen (Niki Best of), Code One, Mr Happyman, Estin, Astra ning Cool D ja Kozy Must Q eriprogrammiga.