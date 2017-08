The Princes avaldas singli "Ready To Go"

Rokibänd The Princes andis 20. augustil Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva puhul välja uue singli "Ready to Go".

Lugu räägib armastusest ja sõprusest, mis peab vastu ajaproovile ja annab jõudu

üheskoos edasi minna ning mõistagi ka kodumaa-armastusest. "Või siiski mitte?" jätab bänd otsad lahtiseks.

Albumit miksis Joonas Murand ja masterdas Siim Mäesalu, kujunduse tegi Jelena Jakovljevic. Kui täispikal debüütalbumil "Stars" (2015) olid kõrvuti nii kergemad lood kui ka mastaapsete struktuuridega sümfooniline progerock, siis singliga "Ready to Go" jätkab The Princes just kergemat liini, mis teeb kummarduse rockmuusika traditsioonile, kuid kõlab siiski värskelt.

Singlil astub The Princes üles koosseisus:

Edward Krimm (vokaal);

Jaagup Tormis (trummid);

Valdur Viiklepp (basskitarr, loo autor);

Kaur Garšnek (elektrikitarr, klahvpillid).