Kohtunik keeldus Roman Polanski kohtuasja lõpetamisest

Geimer süüdistas Oscari-võitjast filmirežissööri 40 aastat tagasi toime pandud seksuaalkuriteos, kuid pöördus juunis kohtu poole, öeldes, et on mehele andestanud ning ei soovi enam kohut käia oma perekonna ja iseenda heaolu nimel.

Polanskit seksuaalrünnakus süüdistanud Samantha Geimer läkitas kohtusse avalduse, kus palus, et 1977. aastat puudutav kohtuasi lõpetataks. Kohtunik ütles, et ei saa puhtalt ohvri huvidest lähtuvalt sellist otsust teha, vahendas Independent.

