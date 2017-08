Galerii: Belinda Carlisle astus kuulsate hittidega Eesti publiku ette

Esimest korda Eestit külastanud USA superstaar saavutas ülisruure populaarsuse 1980ndate keskel ning on siiamaani ajastu pop-roki säravamaid nimesid.

Belinda Carlisle karjäär algas juba 1978. aastal, mil tuli kokku esimene omataoline eranditult tüdrukutest koosnev ansambel The Go-Gos. Ajastuhõngulist kergpoppi esitav bänd sai üle ootuste väga tuntuks ning müüs kõigest kolme tegevusaasta jooksul kaheksa miljonit plaati.

Carlisle alustas soolokarjääri 1985. aastal, mil ilmus tema esimene kauamängiv suurhitiga "Mad About You". Tõeliselt maailmakuulsaks tegi laulja 1987. aasta plaat, millelt tulid ka ühed tema signatuurlood "Heaven Is a Place on Earth" ja "Circle in the Sand".

Belinda Carlisle edulugu jätkus järgmiste plaatidega, millelt tulid oma ajastu suurhitid nagu "Live a Light on", "We Want the Same Thing" ja "La Luna". 1990ndatel jätkas artist tõusulainel ja lõi koos oma ala tippudega lugusid kirjutades "Live Your Life Be Free" ja Big Scary Animali'.

Hilisemalt tegi Belinda Carlisle palju erinevaid muusikalisi projekte, lastes välja veel sooloplaate, parimate lugude kogumikke ning esinedes taas The Go-Go's-i liikmetega.

Artist on tulihingeline loomakaitsja, taimetoidu pooldaja ning joogafänn.