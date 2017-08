Millimeetrite mäng: ETV ülekandejaam mahtus vaevu läbi Kadrioru väravate

President Kersti Kaljulaid jätkab vastuvõtutraditsiooni Kadrioru lossi roosiaias ja kutsub külla pea tuhat inimest, et seda päeva väärikalt tähistada. Et peost saaksid osa kõik eestimaalased, teeb ETV vastuvõtult ka teleülekande, mida juhivad Anu Välba ja Karmel Killandi ning kus musitseerib vaid üheks õhtuks kokku tulev ansambel Ruja.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel