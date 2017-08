Lapsevankriga emad said oma jooksuürituse

Jooksule Peetri külas registreerus üle 120 inimese, kelle seas oli nii spetsiaalsete jooksukärudega osalejaid kui ka tavaliste kärudega kõndijaid. Raja pikkus oli viis kilomeetrit ja jooksjate aega ei mõõdetud, et osalemine turvalisem oleks.

Ürituse peakorraldaja Margus Merivälja sõnul võib tavapärasel rahvajooksul vankriga emal kitsaks jääda ja seepärast tuleb neile aeg-ajalt korraldada spetsiaalseid jookse.

"Tegelikult algne idee tuli isegi ühelt meesterahvalt meie klubis, kes ütles, et kuulge, et emadel ei ole ju kuskil joosta, teeme ära. Ja siis oleme vaadanud tegelikult, et välismaal on ka selliseid jookse ja siis me mõtlesime, et aga teeks siis ära," ütles korraldaja.

"No mul oli plaan sporti teha niikuinii ja siis elukaaslane ütles, et no tule siis juba siia vankrijooksule, mis sa üksi ikka longid. Raske oli täna, ma ei tea, kas teistel ka, aga minul oli raske. Väga lämbe oli ja tuul oli vastu vahepeal ja, no, sada häda, nagu ikka," muljetas osaleja Kadi.