Suri "Kiskja" filmist tuntud Sonny Landham

Täiskasvanute filmidest filmimaailma astunud Landham on eelkõige tuntud oma rolli poolest 1987. aasta linateoses "Kiskja", kuid mängis ka sarjades nagu "Miami Vice" ja "A-tiim", vahendas Independent.

"Kiskja" peaosaline Arnold Schwarzenegger jättis Landhamiga hüvasti Twitteri vahendusel. "Sonny Landhamiga oli tõeline rõõm "Kiskjas" koos mängida. Ta oli nii andekas ja lõbus inimene, kellega koos olla," kirjutas näitleja.

Sonny Landham was such a joy to work with on Predator - so talented, so fun to be around. We'll miss him. My thoughts are with his family. pic.twitter.com/SoNbRJEwgV