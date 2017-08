Galerii: Taavi Rõivas ja Luisa Värk laulatati Tallinna Toomkirikus

Laulatus toimus Tallinna Toomkirikus, mille koguduse liikmed mõlemad on. Mõne nädala eest leeritas peapiiskop Urmas Viilma paari Vilsandi saarel ilusa perekondliku sündmusena. Just Viilma käe all Rõivas ja Värk täna ühisesse liitu astuvad.

