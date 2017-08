Galerii: Naised Köögis jõudis suvetuuriga lõpusirgele

"Meie uues kavas on nii valssi ja jenkat, räppi ja sambat, lorilaule ja lüürikat," on Kristiina Ehin bändi loomingu kohta öelnud.

Reede õhtul astus ansambel üles Tartu Hansahoovis, kus publiku ette astusid Kristiina Ehin, Katrin Laidre, Sofia Joons ja Kairi Leivo. Kontserdireisil esitleti plaati "See tantsusaal on nugadega kaetud", kus on 14 uut lugu.

