Kirglik Ruja proovisaalis: pidev nääklemine ja vaidlemine väsitab

20. augustil on põhjust pidutseda, sest Eesti iseseisvuse taastamisest möödub 26 aastat. Et peost saaksid osa kõik eestimaalased, teeb ETV vastuvõtult ka teleülekande, kus musitseerib vaid üheks õhtuks kokku tulev ansambel Ruja.

Legendaarne ansambel, mis pole koos mänginud enam kui 30 aastat, lubas saatejuhi Karmel Killandi veel enne kontserti oma proovi. "Loomingulised kired Rein Rannapi ja Jaanus Nõgisto vahel pole vaibunud, seda võin kinnitada," rääkis Karmel proovist sündinud teleloost, kus astuvad legendide kõrval üles veel Priit Võigemast, Kadri Voorand ja teised noorema põlve muusikud. Eetrisse jõuab lugu Rujast presidendi vastuvõtu ülekande sees.

Jaanus Nõgisto ei hoia Rannapist rääkides sõnu tagasi ning nimetab legendaarset heliloojat meheks, kellel on laste solfedžo õpetaja suhtumine. "Reinule meeldib väga palju rääkida, mis minu jaoks on suhteliselt koormav, sest ma olen kuulnud seda sadu kordi," tõdes Nõgisto ETV-le.

Rein Rannap usub aga, et pidev kraaklemine on kasuks tulnud Ruja loomingule. "See on raske mul endal öelda, võib-olla on see tulemust mõjutanud, teinud paremaks, et me perfektsionistidena püüame igast detailist maksimumi välja võtta, aga ennast väsitab see pidev nääklemine ja vaidlemine, eriti, kui ma suudan ennast omast arust argumenteeritult põhjendada, aga seda ei respekteerita," rääkis Rannap.

Roosiaias toimuval vastuvõtul esitab Ruja aga kolm lugu veel enne samal õhtul lauluväljakul toimuvat suurkontserti. Ainult nii jõuab nende erakordne taasühinemine teleri vahendusel ka nende inimesteni, kes õhtusele kontserdile minna ei saa.

"Eesti taasiseseisvumise peale olen ma mõelnud oma loomingulise tee algusest saati. Ma usun, et ma võin rääkida kõigi Ruja omaaegsete liikmete nimel, et me uskusime, et iseseisvus tuleb. Võitlesime valitseva korra vastu kõigis ta ilmingutes ja nõudmistes," ütles Rannap.

Vastuvõtt Roosiaias

President Kersti Kaljulaid jätkab Roosiaia vastuvõtu traditsiooni ja kutsub külla pea tuhat inimest, et seda päeva väärikalt tähistada.

"Suvisele vastuvõtule omaselt on kutsutute hulgas rohkem armastatud spordi- ja kultuuriinimesi, kelle tegemised meile möödunud aastal vägevaid elamusi pakkunud. Uurime, mis neile Eesti elus oluline on ja mis kõige rohkem rõõmu valmistab," lubas saatejuht Anu Välba.

Üllatajaid, olgu aianurgas sumisevaid mesilinde või diskot tegevaid lavastajaid, on vastuvõtul aga muidugi veel.

Ülekanne, mida juhivad Anu Välba ja Karmel Killandi, algab ETVs kell 18.40.