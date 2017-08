Hang Massive naaseb Eestisse maagiliste käsitrummidega

Hang Drum ehk käsitrumm on väliselt lendavat taldrikut meenutav ning heli saab sellest välja võluda mitmel erineval moel, mängides näiteks sõrmeotste, peopesa või selle servaga. Tema heli võib meenutada harfi, kristallkeha, klaverit ja kitarri, aga ka kellasid või isegi inimhäält. Koosneb see ainulaadne muusikaline löökpill kahest omavahel ühendatud metallpoolkerast ja sellel mängimiseks pole olemas mingeid reegleid.

