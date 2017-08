Alfred Hitchcocki "Lindudest" valmib seriaal

BBC teatas, et toob "Linnud" seriaalina eetrisse järgmisel aastal Harry Potteri produtsendi David Heymani käe all, vahendas Independent.

Kuigi Hitchcocki "Linnud" on kuulsa režissööri üks legendaarsemaid teoseid, on seriaal faktiliselt lähemal 1952. aasta Daphne du Maurieri romaanile, millel ka film põhineb.

Lugu räägib Melanie Danielsist, kes tutvub ühes San Francisco linnupoes advokaat Mitch Brenneriga. Hoolimata mehe pisut sarkastilisest käitumisest snobistliku Melanie vastu, otsustab Melanie teda, tema ema Lydiat ja õde Cathyt Bodega Bays külastada. Kui Melanie kohale jõuab, ründab teda üks kajakas. Kuid see rünnak ei jää ainukeseks, päev hiljem ründavad kajakad lapsi, kamina kaudu lendavad majja varblased, leitakse surnud farmer, kelle silmad on välja nokitud. Järjest rohkem linde hakkab inimesi ründama.

Seriaali käsikirja autor on Iiri näitekirjanik Conor McPherson, kes on sama loo ka teatrilavale kohandanud. McPherson on tuntud ka filmide "The Actors" ja "The Eclipse" stsenaariumite autorina.

"Linnud" ("The Birds"), tuli välja 1963. aastal ning seda peetakse Hitchcocki väga edukatest töödest viimaseks, kuigi ta tegi pärast seda veel viis filmi.